Sony präsentiert Xperia Z3 und Z3 Tablet Compact

Gleichzeitig mit dem Z3 wird auch eine kompaktere Version des aktuellen Smartphone-Spitzenmodells auf den Markt kommen. Das Z3 Compact gleicht seinem großen Bruder fast in allen Belangen, nur die Displaydiagonale ist mit 4,6 Zoll kleiner ausgefallen. Aufgrund des kleineren Displays hat man sich außerdem auch wieder dazu entschieden, nicht auf FullHD, sondern auf 720p zu setzen. Einer der Gründe dafür ist vermutlich auch, Akku zu sparen. Aufgrund der geringeren Größe hat der Akku des Compact eine geringere Kapazität von 2.600 mAh. Das Xperia Z3 Compact wird zum Ende des dritten Quartals in den Farben Weiß, Schwarz, "Meergrün" und "Mandarinrot" für voraussichtlich 499,- EUR (UVP) erhältlich sein.

Etwas größer ist das Tablet Z3 ausgefallen. Mit acht Zoll bei FullHD-Auflösung will Sony hier offenbar einen Kompromiss zwischen den günstigen Siebenzöllern und den großen, oft teuren Zehnzöllern schaffen. Trotz der Displaydiagonale setzt man wieder auf Kompaktheit. Mit 270 Gramm und einer Gehäusedicke von 6,4mm bietet man laut eigenen Angaben eines der leichtesten Tablets seiner Art. Wie bei den beiden Smartphones Xperia Z3 und Xperia Z3 Compact kann auch das Tablet im heimischen WLAN-Netzwerk als Erweiterung zur PlayStation4 dienen. Darüber hinaus kann am Tablet auch der Dualshock4 Controller der PlayStation4 direkt angeschlossen werden. Das Xperia Z3 Tablet Compact in der LTE-Version mit 16 GB Speicher wird zum Ende des dritten Quartals in den Farben Weiß und Schwarz für voraussichtlich 499,- EUR (UVP) erhältlich sein.

In der Smartphone-Mittelklasse stellt Sony außerdem das LTE-Xperia E3 vor. Das Handy mit einer Displaydiagonale von 4,5 Zoll kommt mit einer Fünf-Megapixel-Kamera und LTE-Unterstützung. Erhältlich im Lauf des dritten Quartals in den Farben Weiß, Schwarz und Gelb (Lime) für voraussichtlich 199,- EUR (UVP).

Disclaimer:

Redakteure der futurezone berichten vor Ort von der IFA in Berlin. Die Reisekosten wurden von der futurezone GmbH selbst sowie von Samsung, Sony, HB Austria und Philips übernommen.