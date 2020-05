Sony stellt Xperia E1 mit 100 dB-Lautsprecher vor

Nach der CES ist vor dem Mobile World Congress, und so hat Sony bereits jetzt mit dem E1 ein neues Smartphone vorgestellt. Das Xperia E1 soll sich Sony zufolge vor allem auf Musikfunktionen konzentrieren und ist der Nachfolger des Xperia E. Auffälligstes Merkmal ist der Lautsprecher, der bis zu 100 dB laut sein soll und so auch Musik hören im Freien erlauben soll. Mit einer dezidierten Walkman-Taste kann die Musik sofort gestartet werden, per Schütteln lässt sich der Titel überspringen.