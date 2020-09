Sony ZV-1 im Test: Zwischen Influencer-Traum und Lückenbüßer

Videoqualität

Hier spielt die VZ-1 ihre Stärken aus, so wie es sein sollte. Die Aufnahmen sind scharf und detailliert. Die 4K-Aufnahmen sehen merkbar besser als FullHD aus, da hier der gesamte Sensor für Supersampling genutzt wird. Wenn möglich sollte man also in 4K aufnehmen und dann die Videos auf das gewünschte Format verkleinern.

Allerdings funktioniert, wie oben beschrieben, bei 4K der Gesichtsautofokus nicht. Das wirkt sich auch auf die automatische Belichtungskorrektur aus. Hat der Fokus nämlich ein Gesicht erfasst, versucht die VZ-1 die Belichtung anhand des Gesichts zu korrigieren. Für Video-Blogger, bei denen meist sie selbst der Star der Videos sind, durchaus sinnvoll. Nimmt man in 4K auf, entfällt dieser Vorteil. Die Belichtungskorrektur der VZ-1 arbeitet zwar auch ohne Gesichtserkennung angenehm sanft, aber dafür eben nicht so, wie man es vielleicht gerne hätte.

Natürlich kann die VZ-1 auch Fotos machen. Diese sind, ganz wie bei der RX100-Serie, ausgezeichnet für eine so kompakte Kamera. Hier gibt es viele Details, ein gutes Bokeh und natürliche Farben, was sich besonders positiv bei Porträts zeigt. Immerhin hat hier Sony einen Aspekt erfasst, den Video-Blogger wollen: gut aussehen. Deshalb gibt es auch einen Aufhübschmodus für glatte Haut, der zumindest in der Low-Einstellung in Ordnung ist. Bei Videos funktioniert der, wie könnte es anders sein, nicht mit 4K.

Wenig Akkulaufzeit

Ein erwartbares Problem ist die Akkulaufzeit. Sony gibt diese mit maximal 45 Minuten Videoaufnahme an. Mit Einrichten, kontrollieren, Steuerung per Bluetooth-Griff oder Smartphone, wird das noch weniger. Wer wirklich viel filmt, sollte sich ein paar Ersatz-Akkus kaufen und bei längeren Drehtagen immer mit dabei haben.

Bei 4K-Aufnahmen wird die VZ-1 zudem sehr warm. Sie hat einen Schutzmechanismus um sich bei Überhitzung auszuschalten. Dennoch sollte man das beachten, wenn man vor hat an einem sonnigen Sommertag im Freien zu filmen. Bevor die Kamera überhitzt, also doch lieber in FullHD aufnehmen.