South Park-Spiel im Test: Aliens, Scheiße und Nazi-Katzen

South Park: Stick of Truth ist wie eine 14,5-stündige South-Park-Folge zum Mitmachen. Es gibt keinen Moment, an dem man sich als South-Park-Fan langweilt oder dem schrägen Humor überdrüssig wird. Vom ersten wohlbekannten South-Park-Jingle bis zum ebenso bekannten Abspann ist man völlig in der South-Park-Welt.

Der Nachteil des intensiven Spielerlebnis ist, dass es, trotz halboffener Spielewelt, recht linear ist. Zwar gibt es an einigen wenigen Punkten Entscheidungen, die den Spielverlauf minimal verändern, jedoch weiß man bereits, welche bekannten Charaktere als nächstes auftauchen werden. Deshalb wurde auch in diesem Test bewusst auf eine Nennung bekannter Charaktere und Ereignisse verzichtet – South Park: Stick of Truth sollte man nicht spoilern.

South Park ist für Fans der Serie auf jeden Fall sein Geld wert. Allerdings sollte man RPG-affin, oder zumindest dem Genre nicht abgeneigt sein, um es richtig genießen zu können.