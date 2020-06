Start des South-Park-Spiels wegen Nazi-Symbolen gestoppt

In der deutschen und österreichischen Version des Spiels "South Park: Der Stab der Wahrheit" befindet sich ein Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation, woraufhin die Auslieferung des Spiels für den deutschen und österreichischen Markt gestoppt werden musste. Das Spiel kann also nicht wie geplant am 6. März 2014 veröffentlichen werden. Sämtliche Spiele-Plattformen sind davon betroffen.

Wie auch in der South-Park-Serie tauchen im Spiel Nazis auf. Die entsprechenden Symbole sollten im Spiel eigentlich durch schwarze Balken zensiert sein. Es ist denkbar, dass einer dieser schwarzen Balken vergessen wurde und dadurch ein Hakenkreuz sichtbar wurde. Ob dies wirklich der Fall ist, konnte Ubisoft Österreich auf Nachfrage der futurezone nicht bestätigen.