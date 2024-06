SpaceX Starlink Mini Antenne passt in einen Rucksack

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat eine neue Antenne für Satelliteninternetverbindungen vorgestellt, die durch kompakte Maße und Mobilität punkten soll. Wie CNBC berichtet , hat Starlink Mini in etwa die Dimensionen und das Gewicht eines Laptops. Die Antenne soll es ermöglichen, unterwegs an jedem Ort eine Breitbandverbindung mit kurzer Latenzzeit aufzubauen.

Kosten noch hoch, sollen aber sinken

Zur Einführung bietet SpaceX die Starlink Mini Antenne in den USA für 599 Dollar an. Das sind 100 Dollar mehr als die Basis-Antenne für Zuhause kostet. Der Preis soll in Zukunft aber sinken, speziell in Märkten, "wo Verbindungen bisher unleistbar oder überhaupt nicht verfügbar waren", schreibt das Unternehmen in einer E-Mail. Abgesehen von den einmaligen Kosten für die Hardware muss man für das Satelliteninternet 150 Dollar pro Monat zahlen, 30 Dollar mehr als beim günstigsten Tarif für die Nutzung daheim.

Bald auch in anderen Ländern

Die Starlink Mini Antenne ist etwa halb so groß wie jene für Zuhause, wiegt aber nur rund ein Drittel so viel. In die Antenne ist ein WLAN-Router eingebaut. Der Energieverbrauch soll laut dem Anbieter sehr niedrig sein. Die Antenne erlaubt Download-Bandbreiten von über 100 Megabit pro Sekunde. SpaceX will die Mini-Antenne bald auch in anderen Ländern anbieten. Derzeit werde die Produktion hochgefahren, teilt das Unternehmen mit.