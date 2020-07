Spieletest: Resistance Burning Skies

Die Spiele der Shooter-Reihe Resistance waren bisher nur auf der PS3 zuhause. Zwar gab es mit Resistance: Retribution einen Ableger für die PSP, dieses Spiel war aber ein Third-Person-Shooter und kein First-Person-Shooter, wie der Rest der Serie. Mit Resistance: Burning Skies gibt es nun einen echten First-Person-Shooter zum Mitnehmen.

Story

Die Geschichte spielt zwischen Teil 1 und Teil 2 der Resistance-Serie. Europa ist bereits von den Aliens besetzt, in den USA startet die Invasion gerade. Der Spieler übernimmt die Rolle des Feuerwehrmanns Tom Reilly, der bei der Invasion in New York von seiner Frau und Tochter getrennt wird, diese sucht und auf dem Weg zahlreiche Aliens bekämpft.

Die Handlung ist banal und nebensächlich, Ein- oder Mitfühlen mit Tom oder anderen Charakteren gibt es deshalb nicht. Die wenigen Sätze, die er und die anderen sprechen, sind durch das schlechte Voice-Acting in der deutschen Version kaum ernst zu nehmen.

Achtung Spoiler: Wer die vorhersehbare Story unvoreingenommen erleben will, sollte erst beim nächsten Absatz weiter lesen. Den skurrilen Höhepunkt der Gefühlsirrelevanz bildet das Wiedersehen mit Toms entführter Frau in der Alienzentrale. Die halb-verwandelte Gattin verlangt kniend nach dem Gandenschuss. Der wird ihr gegeben, wenn mit dem Finger auf den Kopf der Frau getippt wird, auf dem das „Hier antippen"-Fingersymbol aufleuchtet. Auf die selbe Art werden im Spiel Türen geöffnet und Gegenstände aufgehoben, der Gnadenschuss der Lebensgefährtin hat also in etwa denselben Stellenwert wie das Drehen eines Türknaufs.