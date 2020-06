Spotify: Play-Knopf bringt Musik auf Webseiten

Zum Betriebssystem für Musik im Netz werden - diesem Ziel versucht der schwedische Streaming-Dienst Spotify mit seinem neuen "Play-Button" näher zu kommen. Dieser erlaubt es, Spotify-Widgets auf externen Webseiten zu integrieren - ähnlich, wie man etwa ein YouTube-Video oder Facebooks Like-Button einbetten kann. Das Widget kann entweder einen einzelnen Song, ein Album, eine Tracklist (Top 10 eines Künstlers) oder eine Playlist (max. 80 Songs) anzeigen und steht in verschiedenen Größen zur Verfügung (siehe unten). In dem Widget kann man auf das nächste Lied schalten, im Song spulen, und die Ansicht (Liste bzw. Cover) wechseln.

"Das ist der beste Weg, Musik auf eine Webseite zu bringen", sagt Sten Garmark, Product Officer bei Spotify, im Gespräch mit der futurezone. Mit Hilfe eines Widget Creators kann man in wenigen Schritten den entsprechenden HTML-Code erstellen: Man kopiert sich die Spotify-URL aus dem Desktop-Programm (Rechtsklick auf einen Song, ein Album, einen Künstler oder eine Playlist) und setzt sie in den Widget Creator ein. Den in Sekunden erzeugten HTML-Code kopiert man dann an gewünschter Stelle in den Code seiner Webseite - etwa in einen Wordpress-Post. Das Widget wird dann als iFrame angezeigt.