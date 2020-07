Spotify startet iPad-App

Freunde und Playlists

Eine weitere Funktion sind sogennante "Trending Playlists", die danach erstellt werden, was die Freunde eines Nutzers hören. Unter dem Menüpunkt "People" kann man sich andere Spotify-Nutzer samt Profil anzeigen lassen und direkt von dort aus auch deren öffentliche Playlists abonnieren. Wer will, kann diese herunterladen und offline verfügbar machen. "So hat man die Möglichkeit, immer und überall Musik zu hören - beispielsweise, wenn man gerade im Flugzeug sitzt", sagt Söderström.

Die Inbox (Postfach) ist bei der iPad-App so gestaltet, dass nach Konversationen mit Personen unterteilt wird. Etwa wie bei den Facebook-Messages werden also alle Interaktionen mit einer bestimmten Person in einem Strang unter dem Namen des anderen Nutzers zusammengeführt.

Einstellungen

"Speziell für das iPad haben wir `Settings` eingeführt", sagt Söderström bei der App-Präsentation. Unter diesem Menüpunkt kann man zum Beispiel die Option "Crossfading" auswählen. Dadurch gibt es dann keine Pausen mehr zwischen einzelnen Songs, die Übergänge überlappen. Eine weitere, ähnliche Funktion nennt sich "Gapless Playback" und wurde speziell für Musik bzw. Musikmixes eingeführt, die für solche fließenden Übergänge gedacht sind.