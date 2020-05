Spotify steigt ins Videostreaming-Geschäft ein

In dem Angebot sind neben Musik und Talk-Beiträgen aber auch Videos verfügbar. So kann es sein, dass in einer für das Pendeln in den öffentlichen Verkehrsmitteln generierten Playlist auch Videobeiträge auftauchen. Damit spielt Spotify also erstmals auch Bewegtbilder aus. Bei der Präsentation wurden Beiträge von Vice News und Nerdist News gezeigt. Teilweise sollen die Video-Inhalte exklusiv sein.

Ein Nerdsist-Vertreter sagte bei der Präsentation, dass einige Videos bei Spotify drei Stunden eher zu sehen sein werden als auf der Webseite. Auch Comedy Central und die US-Serie Broad City werden bei Spotify mit Videos vertreten sein, es gibt also auch TV-Clips, die keine Nachrichten präsentieren. Die Videos lassen sich auch außerhalb von Playlists gezielt suchen und abspielen. Im Falle der Serie Broad City werden auf Spotify lediglich kurze Ausschnitte zu sehen sein.