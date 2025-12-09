Subaru-Fahrer beschweren sich über ablenkende Pop-ups

09.12.2025

Wenn eine Werbeanzeige plötzlich den gesamten Infotainment-Screen einnimmt, kommt es unweigerlich zur Ablenkung.

"Für so einen Scheiß habe ich meinen Blick von der Straße abgewandt", schimpft ein Subaru-Fahrer. Er sei gerade auf einer eisigen Autobahn unterwegs gewesen, als die Werbung auf dem Display seines Autos aufgepoppt ist, heißt es in dem dazugehörigen Posting auf Reddit. Der komplette Infotainment-Screen habe sich schlagartig verändert, als die Sirius-Werbung angezeigt wurde. Das habe ihn dazu gebracht, auf den Bildschirm in der Mittelkonsole zu schauen. Weil er dadurch abgelenkt wurde, sei er mit seinem Auto beinahe ins Schleudern geraten. ➤ Mehr lesen: Car Play Connect im Test: Hobby-App gegen fehlendes Carplay

Werbung am Auto-Display Derartige Werbung sollte nicht angezeigt werden, während man fährt, schreibt der Subaru-Fahrer und ruft andere Reddit-User auf: "Bitte meldet es der US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit (NHTSA)." Beschwerden über die Sirius-Werbung in Subarus gibt es bereits seit mehreren Jahren. Auch bei den Stellantis-Marken Jeep und Chrysler stand derartige Werbung bereits mehrfach in der Kritik. Immer wieder gibt es daher Berichte darüber, dass derartige Pop-ups im Fahrbetrieb eigentlich verboten gehören. ➤ Mehr lesen: Erster Eindruck vom Infotainment des Xiaomi-Elektroautos