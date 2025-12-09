Subaru-Fahrer beschweren sich über ablenkende Pop-ups
"Für so einen Scheiß habe ich meinen Blick von der Straße abgewandt", schimpft ein Subaru-Fahrer. Er sei gerade auf einer eisigen Autobahn unterwegs gewesen, als die Werbung auf dem Display seines Autos aufgepoppt ist, heißt es in dem dazugehörigen Posting auf Reddit.
Der komplette Infotainment-Screen habe sich schlagartig verändert, als die Sirius-Werbung angezeigt wurde. Das habe ihn dazu gebracht, auf den Bildschirm in der Mittelkonsole zu schauen. Weil er dadurch abgelenkt wurde, sei er mit seinem Auto beinahe ins Schleudern geraten.
Werbung am Auto-Display
Derartige Werbung sollte nicht angezeigt werden, während man fährt, schreibt der Subaru-Fahrer und ruft andere Reddit-User auf: "Bitte meldet es der US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit (NHTSA)."
Beschwerden über die Sirius-Werbung in Subarus gibt es bereits seit mehreren Jahren. Auch bei den Stellantis-Marken Jeep und Chrysler stand derartige Werbung bereits mehrfach in der Kritik. Immer wieder gibt es daher Berichte darüber, dass derartige Pop-ups im Fahrbetrieb eigentlich verboten gehören.
Pop-ups in Google Maps
Plötzliche Werbeanzeigen auf dem Bildschirm im Auto sind nicht die einzige gefährliche Ablenkung. Wer mit Google Maps bei seinen Autofahrten navigiert, wird möglicherweise ebenso bereits durch ein Pop-up den Blick von der Straße abgewendet haben.
Der Kartendienst von Google setzt nämlich auf Crowdsourcing und befragt seine Nutzerinnen und Nutzer regelmäßig, ob beispielsweise eine Straßenbaustelle noch vorhanden ist. Dafür gibt es ebenso ein kleines Pop-up am Display, das zur Ablenkung führen kann.
