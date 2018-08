Surface Go kommt mit kleiner Batterie

Seit dieser Woche ist Microsofts neues Tablet Surface Go in den USA erhältlich. Die Reparaturexperten von iFixit haben das 10-Zoll-Gerät, mit dem Microsoft dem iPad und Chromebooks Konkurrenz machen will, auseinandergenommen und sind dabei auf eine überraschend kleine 26.12 Wh-Batterie gestoßen. Im Vergleich dazu verfügt das 2018er iPad über 32,9 Wh Batterie, das Surface Pro über eine 45 Wh Batterie. Das erklärt laut Engadget auch die bei Tests eruierte vergleichsweise geringe Akkulaufzeit von sechs Stunden. Microsoft gibt neun Stunden Akkulaufzeit für das Tablet an.

Zur Kühlung kommt beim Surface Go lediglich ein Kupferschild und Wärmeleitpaste zum Einsatz. Für ein Tablet sei dies ausreichend, für ein Gerät, das für sich auch in Anspruch nimmt, als PC-Ersatz zu fungieren, allerdings weniger, befinden die iFixit-Experten.

Kaum reparierbar

Was die Reparierbarkeit betrifft, sind die Noten für das Microsoft-Tablet mit einem von zehn möglichen Punkten mehr als bescheiden, was unter anderem auf den massiven Einsatz von Klebstoff zurückzuführen ist.