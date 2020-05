T-Mobile bessert bei Handytarifen nach

Mobilfunker T-Mobile hat ohne große Ankündigung den Leistungsumfang seiner Tarife erhöht - der monatliche Tarif bleibt dabei gleich. Neu sind inkludierte Freiminuten und SMS ins EU-Ausland sowie nach Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Beim Einsteigertarif "My Mobile Light" (19,99 Euro/Monat) sind 50 Minuten und 50 SMS inkludiert, der Tarif "My Mobile Turbo" (29,99 Euro/Monat) umfasst automatisch 100 Minuten und SMS. Bei "My Mobile Extreme" (39,99 Euro/Monat) wird dieser Wert noch einmal verdoppelt. Die Roaming-Freiminuten können aktiv und passiv genutzt werden.