T-Mobile führt LTE-Option um zehn Euro Aufpreis ein

Wie T-Mobile am Montag mitteilte, beinhaltet die LTE-Option 6 GB Datenvolumen mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde Download- und 50 Mbit pro Sekunde Upload-Geschwindigkeit. Danach wird die Verbindungsgeschwindigkeit auf 64 kbit/s gedrosselt. Der angegebene LTE-Wert ist theoretischer Natur. Wer über ein entsprechendes Handy verfügt, das mit dem derzeitigen LTE-Frequenzspektrum kompatibel ist, und sich in einem Gebiet mit LTE-Versorgung befindet, sollte sich dennoch über eine schnellere Internetverbindung am Handy freuen können.

Laut T-Mobile sind derzeit Graz, Innsbruck, Linz und Wien mit LTE-Technologie versorgt. Bregenz, Klagenfurt, Salzburg und St. Pölten sollen in den kommenden Monaten ins LTE-T-Mobile-Netz dazukommen. Unter den Geräten, die mit der Frequenz kompatibel sind, sind das Samsung Galaxy Note 3 und S4, Sony Xperia Z, Z1 und SP sowie das HTC One.