Tablet und Telefon: Galaxy Tab 7.7 im Test

Kaum auf dem Markt hat das Galaxy Tab 7.7 schon eine turbulente Vergangenheit hinter sich. Kurz nachdem es bei der Technik-Messe IFA in Berlin im August 2011 vorgestellt wurde, verschwand es auch schon wieder von den Messeständen. Grund war eine Gerichtsentscheidung, die Apple erwirkt hatte, wonach Verkauf und Vermarktung des Tablets in Deutschland untersagt wurden. Diese Entscheidung gilt bis heute, weswegen das Tablet in Deutschland nach wie vor nur über den Importweg erhältlich ist. In Österreich darf das Galaxy Tab 7.7 hingegen frei verkauft werden.

Der erste Eindruck

Das Tablet macht einen vielversprechenden ersten Eindruck. Die Rückseite erinnert an jene von Samsungs Zehn-Zöllern. So ist der mittlere Abschnitt aus gebürsteten Aluminium, an der oberen und unteren Seite ist die Abdeckung aus Plastik, damit die integrierten Funkschnittstellen auch ausreichend Empfang haben. Bei den Anschlüssen bietet das Galaxy Tab 7.7 Gewohntes. Auflade- bzw. Datenkabel werden über Samsungs bekannten proprietären Stecker angeschlossen, der bei sämtlichen Android-Tablets der Koreaner zum Einsatz kommt. Daneben gibt es noch einen Kopfhöreranschluss. Zusätzlich sind noch zwei Einschübe für jeweils eine SIM-, sowie für eine MicroSD-Karte vorhanden.

Trotz der Größe kann man das Galaxy Tab 7.7 auch wie ein gewöhnliches Smartphone nutzen. Dazu ist ein Lautsprecher an der oberen Seite verbaut, an der Unterseite findet sich ein Mikrofon. Somit kann das Tablet, ganz wie ein Smartphone, an das Ohr gehalten werden.

Mit einer Dicke von knapp acht Millimeter fällt das Tablet elegant schlank aus, das Gewicht von 340 Gramm fällt im Alltag nicht unangenehm auf und ist gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt. Die Verarbeitung macht einen guten und stabilen Eindruck. Es lässt sich keine merkbar schwache oder unsauber verarbeitete Stelle finden.