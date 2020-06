TargetScale: iPhone-Waage versagt im Test

Verbindung zum iPhone mittels Bluetooth

Hier kommt der Einsatz des iPhones, iPod touchs oder iPads ins Spiel. Die Apple-Geräte lassen sich mittels Bluetooth mit der Waage verbinden und die Werte in der VitaDock-App von Medisana speichern. Unter Einstellungen - Allgemein - Bluetooth lässt sich die TargetScale als Gerät hinzufügen und verbinden.

Doch auch hier kommt es der Waage nicht gerade zugute, dass sie sich nach wenigen Sekunden wieder ausschaltet, wenn sie nicht bedient wird. Es müssen oft mehrere Versuche unternommen werden, bevor sich das Gerät tatsächlich mit dem iPhone verbindet. Außerdem dürfen keine anderen Bluetooth-Geräte gleichzeitig in Betrieb sein, sonst kann die Waage gar nicht verbunden werden.

Das Verbinden mit Bluetooth wird so rasch zur Spielerei, die unnötig aufhält. Das nächste Problem ist, dass man sein iPhone, iPad oder iPod relativ rasch weglegen muss, damit man es nicht mit wiegt, wenn man sich auf die Waage stellt. Die Ergebnisse werden einem dann mit Symbolen und Abkürzungen direkt in der VitaDock-App angezeigt.

Darstellung der Messergebnisse

Das Gewicht wird groß und übersichtlich angezeigt, auch der Trend - ob man zugelegt oder abgenommen hat - ist direkt unter der Gewichtsanzeige abzulesen. Der Body Mass Index ( BMI) wird in einer zweiten, kleineren Blase angezeigt - auch noch groß genug, um ihn sofort zu erkennen.

Die Anzeige der restlichen Werte fällt allerdings recht klein aus und die Symbole müssen erst entschlüsselt werden. Der Anteil an Körperfett wird in Prozent angegeben, die Knochenmasse in Kilogramm, der Wasseranteil und die Muskelmasse wieder in Prozent. Das Messergebnis wich im futurezone-Test jeweils nur minimal von herkömmlichen Waagen ab, das heißt, die Messgenauigkeit des Körpergewichts ist nach erfolgter Kalibrierung der Waage gegeben. Die sonstigen Funktionen konnten für den Test nicht mit anderen Geräten verglichen werden.

Fazit: Nicht empfehlenswert

Fazit: Auch wenn die kreisrunde Waage mit netten Features, wie den blauen Lichtringen, die die aktuelle Differenz zum Zielgewicht visualisieren, oder einem Aktiv-Matrix-Display punkten möchte, ist sie im Praxistest durchgefallen. Die Verbindung mit Bluetooth erwies sich als schwierig, weil sich die Waage zu schnell abgeschaltet hat. Auch die gleichzeitige Bedienung des Startknopfes der App, ohne dass man das Gerät selbst in der Hand halten darf und man gleichzeitig gerade und mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung auf der Waage stehen soll, erwies sich in der Praxis als schwierig.

Möglicherweise ist die Waage für Athleten ein guter Begleiter bei ihren Trainings, so lässt sich damit zielgenau die Körperanalyse-Werte vor und nach dem Essen oder Trainieren messen. Auch zum Abnehmen bei Übergewicht könnte die Waage ihren Beitrag leisten. Doch im Gegensatz zu den anderen Gesundheitsprodukten von Medisana, etwa dem iPhone-Fiebermesser ThermoDock oder dem Blutdruckmessmodul CardioDock, ist die iPhone-Verbindung mit der TargetScale nicht unbedingt ein großer Pluspunkt.