Tesla Autopilot bekommt laut Elon Musk „Mad Max“-Modus

Teslas Autopilot könnte künftig einen Modus für aggressiveres Fahren bekommen. Das gab CEO und Gründer Elon Musk in einem Tweet bekannt. Dabei zeigte er ein Foto eines Tesla-Fahrzeuges mit Entwicklersoftware. Unter den Einstellungen für die Erkennung des toten Winkels im Autopilot-Modus ist neben „Standard“ und „Extrem“ nun auch der Punkt „Mad Max“ zu finden. Der Name ist an die bekannte Filmreihe angelehnt, in der in einer postapokalyptischen Welt die Menschheit mit ihren Fahrzeugen ums Überleben kämpft.