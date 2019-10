Tesla-Fahrer sollen Hup- und Fahrgeräusche verändern können

Video-Links

Nachdem er sein Auto "The Rabbit of Caerbannog" benannt hatte (so heißt jenes Killer-Häschen, welches von König Arthur mit der 'heiligen Handgranate von Antiochia' bekämpft wird), tauchten im Tesla Theater (Zugangspunkt für Netflix und YouTube bei geparktem Tesla) Links zu Monty-Python-Videos auf. Im Code für die Tesla Android-App wurde außerdem ein "Patsy Mode" entdeckt (nach König Arthurs Gehilfen), der das Kokosnuss-Geräusch abspielt, wenn es per "Summon"-Funktion automatisch aus einer Parklücke geholt wird.