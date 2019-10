Video zeigt erste Tesla-Unfälle mit neuer Selbstfahrfunktion

Unfälle auf Video

Wie zu erwarten war, sind nun auch die ersten Unfälle von selbständig ausparkenden Tesla-Autos auf Video aufgezeichnet worden. In einem Fall touchierte ein Tesla beim Ausparken aus einer Garage eine Hauswand.

In einem weiteren Fall wollte sich ein Besitzer eines Tesla Model 3 von seinem Wagen abholen lassen, als sein Auto mit einem gleichzeitig ausparkenden Fahrzeug zusammengestoßen ist. Der Schaden hält sich in Grenzen. "Doch wer trägt die Schuld an diesem Parkschaden?", fragt sich der Tesla-Fahrer, der das Video des Auffahrunfalls auf Twitter gepostet hat.