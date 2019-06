Tesla-Konkurrent Byton zeigt neue Bilder des futuristischen Innenraums

Daneben zeigt Byton auch das Lenkrad, das neben herkömmlichen physischen Tasten auch über einen 7 Zoll großen Touchscreen verfügt. Vor der Armauflage im Bereich der Mittelkonsole hat Byton noch ein zusätzliches 8 Zoll großes, benutzerempfindliches Display.

Serienproduktion soll noch dieses Jahr starten

Byton will das SUV M-Byte im Schlussquartal 2019 nach dem Start der Serienproduktion zunächst in China verkaufen. Der Markteintritt in den USA und einigen europäischen Ländern soll im dritten Quartal 2020 erfolgen. Der Preis liegt bei rund 45.000 Dollar. Byton rechne damit, rund die Hälfte seiner Produktion in China zu verkaufen und mehr als ein Viertel in den USA.