Byton testet Tesla-Model-X-Konkurrenten unter Extrembedingungen

Es ist für Autohersteller üblich, neue Modelle vor dem Start in verschiedene Teile der Welt zu schicken. So soll das Fahrzeug unter möglichst verschiedenen unterschiedlichen Bedingungen getestet werden. Der chinesische Elektroautohersteller Byton hat sein kommendes Modell nun in die Innere Mongolei geschickt.

Das Auto legte dort Tausende Kilometer zurück, unter anderem bei sehr kalten Temperaturen bis zu minus 30° C. Jene sind für Elektroautos besonders anspruchsvoll, da Kälte negativen Einfluss auf Akkus hat. Besonders dann, wenn der Innenraum zusätzlich geheizt werden muss, wird der Energieverbrauch dadurch massiv gesteigert. Darüber, wie sich das Auto geschlagen hat, gibt es keine Informationen. Zumindest einige spektakuläre Fotos des E-SUVs wurden veröffentlicht.