Tesla lässt in China neues Automodell entwickeln

Bereits im Jänner kündigte Tesla-Chef Elon Musk an, dass der Hersteller in China ein neues Modell entwickeln werde. Nun macht Tesla offenbar ernst. In chinesischen Stellenausschreibungen werden Autodesigner und Ingenieure gesucht, berichtet electrek.

Der Wagen soll, glaubt man Musks früherer Ankündigung in China entwickelt und produziert, aber weltweit vertrieben werden. Musk veröffentlichte im Jänner auch eine Skizze zu dem Fahrzeug (siehe oben).