Tesla liefert erstes Model 3 außerhalb der USA aus

Ein Käufer aus Kingston, Ontario, hat das erste Tesla Model 3 erhalten, das außerhalb der USA ausgeliefert wurde. Im März hat Tesla begonnen, Kaufangebote an Kanadier zu versenden, die bereits eine Vorbestellung für das Model 3 aufgegeben hatten. Wann genau das erste Fahrzeug tatsächlich ausgeliefert wurde, war aber bisher unklar. Wie Elektrec berichtet, war es am vergangenen Freitag soweit. Die Toronto Electric Vehicle Association verkündete die Übergabe per Facebook. Das Ereignis wurde auch auf YouTube dokumentiert.