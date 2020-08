Tesla Model 3 verliert Lenkrad während der Fahrt

Dem Besitzer eines brandneuen Tesla Model 3 ist das Lenkrad während der Fahrt abgerissen. Das E-Auto war gerade einmal einen Monat alt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Nach etwa 20 Meilen, die der Brite Jason Tuatara am Tag des Vorfalls mit seinem Tesla gefahren war, wollte der rückwärts in seine Einfahrt fahren. Dort passierte die Panne - das Lenkrad fiel ab. "Es hing buchstäblich an Drähten in meiner Hand. Ich stand völlig unter Schock", erzählt er der New York Post.

Tweet an Musk

Der Tesla-Kunde wandte sich daraufhin via Twitter an Elon Musk: „Das Lenkrad ist heute abgefallen! Bin besorgt, dass auch der Rest des Autos in Stücke zerfallen wird! Kann untersucht werden, warum dies bei einem knapp über 1 Monat alten Auto passiert ist?“, schreibt er.