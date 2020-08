Nach Tesla-Unfall: Gericht verbietet Touchscreen-Bedienung

Ein Tesla-Fahrer in Deutschland hat bei Regen das Intervall des Scheibenwischers neu eingestellt. Das funktioniert bei Tesla-Fahrzeugen nur am Touchscreen in einem Untermenüpunkt. Der Fahrer war dadurch offenbar abgelenkt, kam von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Bäumen.

Zunächst wurde der Fahrer nach dem sogenannten Handparagraphen zu einem Bußgeld von 200 Euro und einem Monat Fahrverbot verurteilt. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat dieses Urteil nun bestätigt, weil in dem Paragraphen ausdrücklich auf Touchscreens hingewiesen wird. Der Fahrer wurde daher wegen "vorschriftwidrigen Benutzens eines elektronischen Gerätes" verurteilt.