Tesla erhöht vor Auslieferungsstart Preis für Model S Plaid

Am heutigen Donnerstag startet in der Tesla-Fabrik in Fremont im US-Bundesstaat Kalifornien unter großem Getöse die Auslieferung des Model S Plaid.

Mit dem High-Performance-Wagen will Tesla das Interesse an seiner Limousine neu anfachen. Einen Tag vor dem Auslieferungsstart hat der Elektroautohersteller den Preis für den Wagen erhöht. Auf der Tesla-Website ist er nun mit 129.990 Dollar anstatt zuvor 119.990 Dollar gelistet, berichtet electrek.