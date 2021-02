Tesla Model S Plaid ist schnellstes Serienfahrzeug aller Zeiten

Damit ist das Plaid-Modell von Teslas Model S das Serienfahrzeug, das am schnellsten beschleunigt. Kein anderes Auto schafft es, von 0 auf 60 mph unter 2 Sekunden zu beschleunigen. Auch an die 2,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h kommt kein anderes Serienfahrzeug heran.

Mit dem neuen Plaid-Antriebsstrang und seinen 1.020 PS soll das Tesla Model S den Sprint von 0 auf 60 mph in 1,99 Sekunden schaffen. Umgerechnet auf metrische Einheiten, gibt Tesla einen Beschleunigungswert von 2,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h an. Das Model S mit der Bezeichnung Plaid+ soll die 2,1 Sekunden noch unterbieten.

Schnelle Serienfahrzeuge

Der Bugatti Chiron Pur Sport schafft mit seinen 1.500 PS den Sprint von 0 auf 100 km/h in 2,3 Sekunden. Porsche gibt für den 918 Spyder (887 PS) einen Beschleunigungswert von 2,6 Sekunden an.

Das auslaufende Model S P100D von Tesla kann in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen während der Porsche Taycan Turbo S mit seinen 761 PS in 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Der Lamborghini Huracán Evo Coupé (640 PS) schafft den Sprint in 2,9 Sekunden.