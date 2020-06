Tesla Model Y erstmals in Europa gesichtet

Produktion in Europa

Wann das Model Y in Europa auf den Markt kommen wird ist noch unklar. Derzeit errichtet Tesla in Grünheide bei Berlin auf einem 300 Hektar großen Areal eine Gigafactory. Dort soll in erster Linie das Model Y für den europäischen Markt gefertigt werden. In einem Drohnenvideo wird das gesamte Ausmaß des geplanten Werks bei Berlin sichtbar.