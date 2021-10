In China tragen ein Tesla-Fahrer und der US-Autohersteller einen kuriosen Rechtsstreit aus.

Han Chao hat sich vor 2 Jahren über die offizielle Tesla-Website ein gebrauchtes Tesla Model S gekauft. Ihm wurde dabei unter anderem zugesichert, dass der Wagen in keine Unfälle verwickelt war und keine strukturellen Schäden aufweist.

Tesla hat früheren Unfall verschwiegen

Nach längerem Hin und Her brachte Han sein Model S in eine Drittanbieter-Werkstätte. Dort wurde festgestellt, dass der Wagen im hinteren Bereich Schweißspuren aufwies, was als klares Indiz für einen früheren Unfall gedeutet werden kann.

Also trug Han den Fall vor Gericht und bekam Recht. Tesla wurde wegen Verkaufsbetrug schuldig gesprochen und musste an Han rund 155.000 Dollar Schadenersatz zahlen. Wenig später flatterte aber auch Han eine Klage von Tesla ins Haus.

Weil sich Han auf Social Media mehrfach abschätzig über den US-Autohersteller geäußert hatte, will Tesla nun rund 780.000 Dollar Schadenersatz wegen Rufschädigung. Außerdem soll Han die Postings löschen und sich bei Tesla entschuldigen.