Tesla stoppt Produktion von Model S und X vorübergehend

Bekommen Model S und Model X ein neues Cockpit?

Das Model S wurde erstmals 2012 auf den Markt gebracht und seit 2016 optisch quasi unverändert verkauft. Wie Electrek schreibt, wollte das Unternehmen von Elon Musk bereits 2019 dem Model S ein komplett neues Interieur-Design und ein neues Cockpit verpassen.

Doch damals wurde die Umstellung vertagt, um sich die Produktionsprobleme mit dem Model 3 in den Griff zu bekommen. Gut möglich also, dass Tesla nun die Design-Änderungen beim Model S in Angriff nimmt und dafür den zeitweisen Fertigungsstopp nutzt.

Bleibt also abzuwarten, bis sich Tesla zum vorübergehenden Produktionsstopp äußert. Spätestens Anfang Jänner wird man wissen, warum die Fertigung für fast 3 Wochen eingestellt wurde.