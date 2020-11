Tesla will Kompaktwagen für europäischen Markt entwickeln

Der US-Elektroautohersteller Tesla überlegt, ein kompaktes Modell für den europäischen Markt zu entwickeln, berichtet electrek. In einer Online-Konferenz sagte Unternehmensgründer Elon Musk, dass ein solches Modell für Europa sinnvoll wäre. "Vielleicht mit einer Heckklappe", so der Tesla-Gründer weiter.

US-Kunden würden größere Wägen bevorzugen, in Europa seien hingegen kleinere Autos gefragt, so Musk. Er habe in Berlin Schwierigkeiten gehabt, für sein 5 Meter langes Model X einen Parkplatz zu finden.