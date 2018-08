Tesla will Sicherheits-Software für Fahrzeuge als Open Source veröffentlichen

Insbesondere mögliche Sicherheitslücken sollen so frühzeitig erkannt und gestopft werden. Der US-Hersteller zeigte sich bereits in der Vergangenheit ähnlich offen: 2014 kündigte man an, dass Teslas Patente frei genutzt und verbessert werden dürfen. Ob Hersteller von diesem Angebot Gebrauch gemacht haben, ist jedoch unklar.