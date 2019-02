Teslas schützen jetzt Hunde und beschallen Autodiebe

Überwachung

Neben dem Hunde-Modus hat Tesla auch die Option "Sentry Mode" (zu Deutsch: Wachposten-Modus) an seine Fahrzeuge ausgeliefert. Diese Funktion soll Teslas besser denn je vor Einbrüchen und Vandalismus schützen, heißt es in einem Blogeintrag des Herstellers. Im Sentry Mode überwachen die Kameras des Fahrzeugs die Umgebung. Werden kleine Bedrohungen erkannt, schaltet das System von einem "Standby"-Zustand in "Alert" um. Dabei wird auf dem Mittelkonsolen-Display eine Nachricht angezeigt, die Außenstehende darauf hinweist, dass die Kameras nun Videos aufzeichnen.

Ohrenbetäubender Lärm

Wird eine Scheibe eingeschlagen, schaltet das System auf "Alarm" um. Die Helligkeit des Mittelkonsolen-Displays mit der warnenden Botschaft wird dann erhöht, außerdem wird die Soundanlage des Tesla aktiviert und Musik mit maximaler Lautstärke abgespielt. Wer das Soundsystem eines Tesla Model S jemals ausprobiert hat, weiß, dass das ohrenbetäubenden Lärm bedeutet. Gleichzeitig wird dem Besitzer des Fahrzeugs per App eine Benachrichtigung geschickt.

Wenn ein Besitzer Videoaufzeichnungen von dem Vorfall haben will, muss er vor Aktivierung des Sentry Mode einen formatierten USB-Stick im Auto anschließen. Darauf werden die Videos dann ab einem Zeitpunkt von 10 Minuten vor dem Vorfall gespeichert.