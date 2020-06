HTC One mini 2 im Test: Viel mini, wenig top

HTC versteht, wie so viele andere Hersteller, das Prinzip eines “mini”-Smartphones nicht. Wer sein Smartphone unter dem Namen des großen Flaggschiffs verkauft - sei es One, S5 oder G2 - sollte auch für ähnliche Qualität garantieren können. Viele Hersteller von Android-Smartphones verlassen sich aber darauf, dass Mittelklasse-Ausstattung zum Premium-Preis ausreicht. Sony lieferte mit dem Z1 compact bislang die einzige Ausnahme ab. Das Smartphone wird wohl auch weiterhin die Referenz in dieser Größe bleiben, denn das One mini 2 enttäuscht - trotz solider Leistung - im Vergleich zum großen Bruder einfach zu sehr.

Letztendlich ist das One mini 2 eine hoffnungslos abgespecktes Version des One M8, die nur durch eine lange Akkulaufzeit und solides Design hervorstechen kann. Wer die Optik schätzt, sollte lieber gleich 200 Euro mehr investieren und das One M8 kaufen, denn das kann deutlich mehr bieten. iPhone-Umsteiger und Liebhaber kleiner Bildschirme bekommen für 400 Euro (Straßenpreis) mit dem Sony Xperia Z1 Compact all das, was das Herz begehrt. Wenn es auch Windows Phone statt Android sein darf, ist das Lumia 925 für rund 300 Euro ebenfalls eine gute und günstige Wahl. Budget-Referenz bleibt das Motorola Moto G, das für 200 Euro einen 4,5 Zoll großen HD-Bildschirm, nahezu unberührtes Android 4.4 sowie einen Quadcore-Prozessor bietet.

tl;dr: micro statt mini, vom großen Vorbild M8 ist kaum etwas übrig geblieben

Modell:

HTC One mini 2

Display:

4,5 Zoll Super LCD2-Bildschirm - 1280 x 720 Pixel (16:9, 326 ppi, geschützt von Gorilla Glass 3)

Prozessor:

1,2 GHz Quadcore ( Qualcomm Snapdragon 400)

RAM:

1 Gigabyte

Speicher:

16 GB intern, microSD-Kartenslot

Betriebssystem:

Android 4.4.2

Anschlüsse/Extras:

microUSB, Bluetooth 4.0, WLAN (a/b/g/n)

Akku:

2.110 mAh

Kamera:

13 Megapixel (LED-Blitz), 5 Megapxiel (Frontkamera)

Videos:

Aufnahme in 1080p bei 30 fps möglich

Maße:

137,4 x 65 x 10,6 mm, 137 Gramm

Preis:

449 Euro (UVP)