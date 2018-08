Tinder führt Studentenmodus ein

Am Dienstag hat Tinder in den USA "Tinder U" ausgerollt, wie techcrunch berichtet. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Studenten und kann nur mit einer .edu-Mailadresse verwendet werden, die von Universitäten an ihre Studenten ausgegeben wird. Wer das Angebot aktiviert, bekommt bei Tinder nur andere Studenten als Dating-Partner vorgeschlagen, die an derselben Uni studieren oder eine tertiäre Bildungseinrichtung in der Nähe besuchen.

Ansonsten unterscheidet sich Tinder U nicht vom normalen Angebot der App. Damit Tinder U funktioniert, müssen Studenten sich auf einem Campus befinden und sich mit ihrer .edu-Adresse einloggen. In der App wird dann das Logo der Alma Mater eingeblendet. Durch einen Schalter im Menü können Nutzer wie gewohnt auch im normalen Tinder-Modus nach passenden Partnern außerhalb der Studentengemeinde suchen.