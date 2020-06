Titanfall im Test: Jetpack-David gegen Roboter-Goliath

Abgesehen vom KI-Fußvolk hebt sich Titanfall noch durch zwei andere Sachen von den gängigen Multiplayer-Shootern ab: Titans und Jetpacks. Ohne die Jetpacks, die zur fixen Standardausrüstung gehören, geht gar nichts. Man kann damit zwar nicht richtig fliegen und schweben, dafür aber höher und weiter springen und Wände entlang laufen.

Dadurch wird Titanfall zu einem First-Person-Parkour-Shooter. An diese schnelle und sprunghafte Form der Fortbewegung sollte man sich schnell gewöhnen, denn wer stillsteht oder lieber in den Straßen läuft statt über Dächer springt, ist ein leichtes Ziel. Die Steuerung ist zwar simpel, aber um von Wand zu Wand zu springen um höher hinauf zu kommen oder genau zu wissen, an welcher Stelle man abspringen muss, um die weiteste Strecke in der kürzesten Zeit zurücklegen, bedarf es einiger Übung.

Diese Art der Fortbewegung macht Spaß, erfordert aber auch ein hohes Maß an Konzentration. Denn die Maps sind darauf ausgelegt, dass man sie in Parkour-Manier erkundet und schnell Orte erreicht, die in anderen Shootern höchstens der Dekoration dienen würden. Man muss also noch mehr auf der Hut sein und jedes Dach rund herum im Auge behalten.

Obwohl man geradezu verleitet wird durch die Gegend zu hopsen, gibt es, wie bei jedem anderen Multiplayer-Shooter auch, Camper. Diese überleben aber meist nicht besonders lange, da man mit dem Jetpack relativ simpel durch die Hintertür kommen kann. Es gibt kaum Stellen in den Maps, für die es nicht alternative Zugänge gibt.