Tool ermöglicht 3D-Druck von Schutzmasken

Ab Montag sind in Österreich Schutzmasken in Lebensmittelgeschäften Pflicht und werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch eigens hergestellte Masken sind zugelassen. Zuletzt wurde in der Corona-Krise verstärkt das Potenzial von 3D-Druck erkannt, um die weltweiten Lieferengpässe ausgleichen zu können - die futurezone hat berichtet.

Eine davon ist die gemeinnützige Initiative Maker Mask mit Sitz in Seattle. Sie bietet ein Open-Source-Tool an, mit dem sich jeder seine Maske selber zuhause basteln kann. Maker Mask will damit nicht nur Privatpersonen helfen, sondern auch jenen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Laut Jonathan Roberts, Chef von Mask Maker und ehemaliger Microsoft-Manager, ist es das Ziel, bei einem kritischen Versorgungsmangel handeln zu können und „die wahren Helden an der Front“ von Covid-19 zu unterstützen.