Toshiba Chromebook 2 mit FullHD-Display ausprobiert

Im Inneren werkelt ein Intel-Celeron-Prozessor, der von drei Gigabyte RAM unterstützt wird. So hat das Chromebook genug Power, um sogar UHD-Videos nahezu ruckelfrei abspielen zu können, auch, wenn das am 1080p-Screen natürlich in der Praxis keinen Sinn hat. Die Prozessorkühlung erfolgt lüfterlos, was sich sowohl positiv auf den Akku als auch auf den Lärmpegel auswirkt. Der Akku hält laut Toshiba insgesamt elf Stunden.

Optisch lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit zu Apples Macbooks nicht leugnen, was manche Kunden vielleicht stören könnte. Insgesamt kommt das minimalistische Design und das silberne Gehäuse mit der schwarzen Tastatur definitiv nicht schlecht an. Zu erwähnen sind noch die Lautsprecher des Chromebook 2 von Skullcandy. Der Sound, den sie erzeugen, haut einen zwar nicht vom Hocker, da besonders der Bass fehlt. Für ein Gerät dieser Größe ist es aber zumindest ordentlich laut.