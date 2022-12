Toyota zeigt rein elektrischen Hilux Pick-up-Truck

Bei einer Jubiläumsfeier in Thailand hat der Autohersteller einen Prototyp für den Hilux mit Elektroantrieb vorgestellt.

Wie Electrek schreibt , scheint der Prototyp ganz auf den thailändischen Markt zugeschnitten zu sein. In dem südostasiatischen Land werden Pick-up-Trucks nicht nur zum Transport von Gütern, sondern häufig auch als öffentliches Verkehrsmittel mit Sitzbänken hinter der Fahrerkabine genutzt. Technische Details zu dem Fahrzeug liefert Toyota nicht.

Vorgestellt wurde das "Toyota Hilux BEV Concept" bei der 60-Jahre-Feier von Toyota in Thailand . Das Fahrzeug besteht aus einer Fahrerkabine mit zwei Sitzen und einer langen Ladefläche. Der Ladeanschluss scheint unter einer Klappe vor der Fahrer*innentür versteckt.

Scheu vor Batterien

In der Vergangenheit ist der japanische Hersteller stets durch eine ambivalente Haltung gegenüber der Elektromobilität aufgefallen. Toyota zählte zu den Ersten, die Hybridantriebe förderten und über ihre gesamte Modellpalette hinweg anboten. Auch bei Wasserstoff- bzw. Brennstoffzellenfahrzeugen zählt Toyota zu den Vorreitern.

Vor rein batterieelektrischen Fahrzeugen scheut das Unternehmen jedoch merkwürdigerweise zurück. CEO Akio Toyoda äußerte bereits mehrfach Skepsis, ob der Automarkt bereit für eine Vielzahl an E-Autos sei. Bei der Veranstaltung in Thailand wiederholte er seine Überzeugung, im Gegensatz zu anderen Autoherstellern in Zukunft nicht vollständig auf batterieelektrische Fahrzeuge setzen zu wollen.