„Trauriger Zustand“: Apple-Entwickler klagt über schlechte Macs

Mac-Fans bekamen auch auf der Entwicklerkonferenz WWDC wenig Neues zu hören. Sieht man einmal vom im Dezember veröffentlichten iMac Pro ab, sind nahezu alle anderen Mac-Modelle im Apple-Portfolio älter als ein Jahr. Apples Desktop-Computer Mac Mini muss sogar schon seit fast vier Jahren auf ein Update warten und wird in dieser Konfiguration weiter verkauft.

Dass Apple seine Mac-Reihe vernachlässigt, bemerken mittlerweile auch Kunden und Entwickler. Quentin Carnicelli, Gründer des Mac-Entwicklers Rogue Amoeba, prangert diese Situation nun in einem neuen Blogpost an. „Es ist schwierig geworden, etwas aus der aktuellen Auswahl an Macs Kunden zu empfehlen, und das ist für einen Mac-Software-Entwickler wie uns sehr beunruhigend“, so Carnicelli. Mittlerweile greife man selbst auf alte Geräte zurück, da man bei den neuen Modellen große Kompromisse eingehen muss, beispielsweise durch die geringe Zahl an USB-C-Anschlüssen.