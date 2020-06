TV-Planer-App von UPC mit Schwächen

App-Version etwas träge

Dies ist bei der iPhone-, iPod- und iPad-Version des TV-Planers (im App Store kostenlos erhältlich) möglich. Dort gibt es unter dem Menüpunkt Einstellungen und Aufnahmen eine Liste von Sendungen, deren Aufnahme man geplant hat. Allerdings werden dort derzeit nur die geplanten Aufnahmen angezeigt und nicht etwa die von Ereignissen, die bereits stattgefunden haben. Ein kleines Manko. Viel schlimmer ist bei der App, dass die Bedienung etwas träge ist, und zwar egal, ob man per WLAN oder per 3G mit dem Internet verbunden ist. Die Channels und das TV-Programm werden unter dem Punkt "TV Guide" nur relativ langsam (teilweise 15 Sekunden Wartezeit) aufgebaut.

Dafür lässt sich, im Gegensatz zur Website-Version, auch das Datum und die exakte Uhrzeit auswählen. Auch bei der iPhone-App ist es allerdings nicht möglich, die Reservierung von mehreren Folgen mit einem Click zu setzen. Das Setzen von Reservierungen funktioniert im Schnitt in 90 Prozent aller Fällen. Insgesamt drei Mal konnte keine Verbindung mit der MediaBox aufgebaut werden (obwohl am Setup nichts mehr verändert wurde).



Abgleich mit MediaBox nur in eine Richtung

Auffällig war auch, dass der Abgleich zwischen MediaBox und App nur eindimensional funktioniert hat. Das heißt, die Aufnahmen, die per App gesetzt wurden, werden zwar auch in der MediaBox und in der Website-Version des TV-Planers angezeigt, aber die Aufnahmen, die direkt auf der MediaBox programmiert werden, werden umgekehrt nicht in der App oder Website-Version angezeigt. Das liegt laut UPC daran, dass die Kommunikation zwischen Box und App über einen Server läuft.

Hier wäre ein multidimensionaler Abgleich allerdings wünschenswert. Auch das Löschen der Reservierung ist weder mittels App noch mittels Website-Version möglich, sondern nur direkt auf der MediaBox. UPC kündigte gegenüber der futurezone an, dass man diese Verbesserungsvorschläge in künftigen Updates berücksichtigen werde.

Positiv zu bewerten ist die Möglichkeit, dass man seine Lieblingssender unter dem Punkt Favoriten abspeichern kann, damit man einen schnelleren Zugriff darauf hat. Dies funktionierte im Test einwandfrei. Auch die Benachrichtigung per E-Mail, ob eine Reservierung tatsächlich "erfolgreich übermittelt" wurde, ist sehr löblich und funktionierte rasch und zuverlässig.

Sicherheitsrisiko?

Stutzig hingegen macht folgende Aussage eines Nutzers in den App-Bewertungen, "Vorsicht Sicherheitsrisiko! Die App speichert Benutzername und Passwort auf der Platte für jeden mit Computer und Kabel lesbar ab." Der bei UPC für die App zuständige technische Produktmanager war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. UPC wollte zudem auf futurezone-Anfrage keine aktuellen Nutzer-Zahlen der App nennen.

Update erwünscht

Fazit: Die Idee für und der Ansatz zu einer derartige App sind lobenswert, die Umsetzung ist jedoch noch nicht ganz ausgereift. So hat die iPhone-App noch einige kleinere Mängel: keine Multidimensionalität, keine Lösch-Funktion und keine 100-prozentige Garantie, dass die Aufnahme zum gewünschten Zeitpunkt auch tatsächlich funktioniert. Doch UPC hat die Chance, die fehlenden Funktionen mit diversen Updates nachzubessern und die App tatsächlich zu dem zu machen, was sie sein sollte: "ein innovativer Dienst". UPC versprach gegenüber der futurezone, daran zu arbeiten. Wann genau das erste Update kommen wird, konnte der Anbieter von TV-Inhalten allerdings noch nicht sagen.