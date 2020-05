U2-Sänger Bono verteidigt Apple-Gratisaktion

Dem " Focus" sagte Bono, Apple sei ein Musikunternehmen, "das dafür kämpft, dass die Leute bezahlt werden". Laut dem Magazin kündigte Bono an, U2 wolle die Kooperation mit Apple fortsetzen. Man arbeite gemeinsam an einem Dateiformat, das Musik, Video, Fotos und Texte zu einem Multimedia-Erlebnis verbinde und weitgehend kopiersicher sei. Das nächste Album der Band, "Songs of Experience", solle bereits in ein bis zwei Jahren im neuen Format erscheinen.