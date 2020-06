u:book startet Rabattaktion für Schüler und Studenten

Ab sofort bietet u:book Notebooks und Tablets zu vergünstigten Konditionen an. Die Aktion, die bereits zum 15. Mal stattfindet, wird vom Zentralen Informatikdienst (ZID) der Universität Wien initiiert und dauert bis zum 22. März. Die Höhe der Rabatte unterscheidet sich von Gerät zu Gerät, eine Liste ist auf der Homepage von u:book zu finden. Bezugsberechtigt sind sämtliche Angehörige des österreichischen Bildungssystems. Insgesamt wurden über die u:book-Aktionen bereits 46.000 Geräte verkauft. Bestellt werden können die Geräte online.

Von 2. bis 13. März finden zahlreiche Termine an Universitäten und Fachhochschulen in Wien, Linz, Graz, Salzburg, Klagenfurt, Krems und Innsbruck statt, bei denen die Geräte besichtigt werden können. Ein Infostand wird auch bei der BeSt³, der Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung, in der Wiener Stadthalle von 5. bis 8. März vertreten sein. Der Infostand an der Universität Wien macht am 2. und 3. März jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Aula des Hauptgebäudes am Universitätsring 1 halt.