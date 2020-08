Überraschend: Porsche Taycan besiegt Tesla Model S in Rennen

Bei 2 Viertelmeilenrennen schaffte der Taycan eine Bestzeit von 10,3 Sekunden – das Model S war mit 10,4 Sekunden knapp dahinter. Auch bei beiden Rennen mit "Rolling Start" war der Taycan stärker, schreibt Teslarati.

Für den Macher des Videos und Fahrer des Model S war das Resultat überraschend. Weil sich während der Dreharbeiten die Überlegenheit des Porsches abzeichnete, fürchtete er bereits Beschwerden der Tesla-Fans. Deshalb machte er auch mehrere Rennen, um einen Zufallssieg des Taycan auszuschließen.

Der Grund für den Sieg ist in den Rennen deutlich sichtbar. Das Model S startet zwar jedes Mal schneller, aber ab einer gewissen Geschwindigkeit beschleunigt der Porsche weiter konstant und zieht so an dem Tesla vorbei. Bei einem kürzeren Beschleunigungsrennen hätte also das Model S gewonnen. Bei der klassichen "Viertel Meile" (402,34 Meter) siegt aber der Taycan.

Gezielte Bremseingriffe

Das Torque Vectoring und die gezielten Bremseingriffe von Porsche am kurveninneren Rad, die Giermomente erzeugen, machen ihn zu einem leistungsstarken Konkurrenten auf der Rennstrecke. Auch ein „Überdriften“ ist aufgrund der variablen Steuerung der Radmomente möglich. Laut Porsche sorge zudem die Aerodynamik des Taycan für einen geringen Energieverbrauch und hohe Reichweite.

Die Bepreisung der beiden Elektro-Autos weist jedoch einen großen Unterschied auf: Während das Model S Performance in den USA ab nicht ganz 100.000 Dollar erhältlich ist, ist der Taycan Turbo S bei 185.000 Dollar angesetzt.