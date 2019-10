Warum Porsche nicht mit Tesla verglichen werden will

"Ich vergleiche lieber Porsche mit Porsche. Wir werden ganz sicher immer wieder ein Stück cooler. Ich finde sowieso, dass der Begriff cool zu Porsche passt", sagt Porsche-CEO Oliver Blume im Interview mit dem "Auto Motor Sport"-Magazin auf die Frage wer nun cooler sei, Tesla oder Porsche.

Seit Porsche seinen elektrischen Sportwagen angekündigt hat, werden die Eckdaten mit den Premium-Fahrzeugen von Tesla verglichen. Den Vergleich zwischen Porsche und Tesla wird sich der Chef des deutschen Autoherstellers wohl gefallen lassen müssen.

Die Eckdaten: Taycan vs. Model S

Warum der Porsche-CEO die Vergleiche mit dem US-Hersteller eher vermeiden will, könnte ein Blick auf die technischen Spezifikationen und Preis offenbaren. Hier zusammengetragen von den YouTubern "Now You Know".