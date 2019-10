Wie sich Audi auf die Elektromobilität vorbereitet

Synergien des Volkswagen-Konzerns nutzen

Insgesamt will Audi bis 2023 rund 14 Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren. Neben Entwicklung und Produktion fließen die finanziellen Mittel auch in die entsprechende Ausbildung der Mitarbeiter.

Die Elektroantriebe kommen aus dem Audi-Werk in Györ in Ungarn. Am Standort Brüssel wurde bereits eine eigene Batteriefertigung aufgebaut. Das Serienmodell des Audi Q4 e-tron wird im Volkswagen-Werk Zwickau vom Band fahren – zusammen mit Modellen der Marken VW und Seat, die ebenso auf der MEB-Plattform basieren. Zudem wird gerade das Audi-Werk in den Böllinger Höfen bei Neckarsulm auf die Fertigung des Audi e-tron GT vorbereitet.

CO2-neutrale Fertigung

50 Prozent des Marketingbudgets hat Audi künftig für Themen rund um die Elektromobilität reserviert. Darüber hinaus hat sich Audi zum Ziel gesetzt, den Lebenszyklus seiner Modelle schrittweise CO2-neutral zu gestalten. Bis spätestens 2050 will Audi an allen Standorten weltweit bilanziell CO2-neutral arbeiten.