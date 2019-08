Audi bringt günstigere Variante des E-Tron

Der Ingolstädter Autobauer hat angekündigt, eine günstigere Version des E-Tron auf den Markt zu bringen. Der Audi E-Tron 50 Quattro wird gegenüber dem regulären E-Tron weniger Leistung sowie einen kleineren Akku haben und somit auch eine geringere Reichweite. Der Preis des abgespeckten Elektro-SUV soll in Deutschland bei weniger als 70.000 Euro liegen und damit förderfähig werden.

Der reguläre E-Tron kostet in Deutschland mindestens 80.900 Euro (in Österreich 83.140 Euro) und wird aufgrund des hohen Preises nicht gefördert. Zieht man die Förderprämie ab, erhält man den Elektro-SUV in Deutschland bereits ab einem Preis von rund 66.000 Euro.