Audi e-tron Fahrassistent begeistert Tesla-Fahrer

Der YouTuber "Tesla Driver" hat sich eigentlich dem Testen verschiedener Tesla-Modelle sowie der dazugehörigen Software und dem Autopiloten verschrieben. In einem aktuellen Video nimmt er sich allerdings dem Audi e-tron, genauer gesagt, dessen Fahrassistenten an. Dieser ist nicht als vollwertiger Autopilot konzipiert, bietet aber einige Funktionen, mit denen das Auto im Prinzip selber durch die Gegend navigieren und auch die Spur korrigieren kann.

Tesla-Fan positiv überrascht

In dem rund 20-minütigen Video spielt der britische Tester diverse Situationen durch und zeigt sich am Ende von der Autopilot-Vorstufe des Audi e-tron sehr angetan. So könne der Fahrassistent mit Kurven und Kreisverkehren ausgezeichnet umgehen. Besonders beeindruckt ist der "Tesla Driver" auch von der Fähigkeit des Systems, relativ präzise Abstand zum Vorgänger-Auto zu halten und die Geschwindigkeit selbstständig zu drosseln.