Ungewöhnliches E-Bike hat keine Speichen

Reevo, so der Name des elektrischen Fahrrads, kommt ohne Speichen aus. Die 27,5 Zoll großen Räder sind an der Felge direkt an den Radaufhängungen montiert, wie es in der Beschreibung des Rades auf Indiegogo heißt.

Angetrieben wird das E-Bike in Europa mit einem 250-Watt-Motor (USA 750 W) und soll eine Geschwindigkeit von 25 km/h erreichen.

Der abnehmbare Akku mit 10,5 Amperestunden soll eine Reichweite von bis zu 60 Kilometer ermöglichen und sich in 3 Stunden vollständig aufladen lassen. Am Akku befindet sich auch ein USB-Port, an dem angeschlossene Geräte, etwa Smartphones, aufgeladen werden können.