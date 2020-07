Frankreich verbannt E-Bike-Werbung, weil sie "Klima der Angst" erzeugt

Zu sehen ist ein schicker Sportwagen, der angesichts von Staus und Hitze langsam schmilzt. Über den glänzenden Lack des Wagens werden auch Bilder eingeblendet, die einstürzende Fabriken und Autounfälle zeigen, bevor sich das Gefährt schließlich verflüssigt. Dahinter säuselt eine Stimme "There is a new day dawning" und ein E-Bike des niederländischen Herstellers VanMoof wird gezeigt.

In Deutschland und den Niederlanden wurde der "Time to Ride the Future" betitelte TV-Spot ohne Probleme ausgestrahlt. Die französische Werbeaufsichtsbehörde Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) verbannte ihn aber, weil er ihrer Meinung nach ein "Klima der Angst" erzeuge, berichtet electrek.